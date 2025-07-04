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70% жителей Якутии покупают вещи на маркетплейсах

Цифровая экосистема МТС и центр аналитики и исследований «MTC AdTech» провели опрос россиян о выборе площадки для покупки вещей, обуви и аксессуаров. По данным исследования, чаще всего жители России покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 17% – в магазинах одежды масс-маркет, 3% – в секонд-хенде. Покупать предметы гардероба в магазинах люксовых брендах и на ресейл-платформах предпочитают всего по 1% респондентов. Якутяне также следуют общероссийским трендам. Так, 70% опрошенных отдают предпочтение маркетплейсам при обновлении гардероба, и лишь 30% идут за покупками на вещевой рынок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным опроса, 25% дальневосточников, в том числе жителей Якутии, предпочитают одеваться на вещевых рынках, потому что там можно найти больше вещей, подходящих по возрасту и размеру, гибкая цена, а также возможен торг. 19% выбирают рынок из-за возможности оценить качество вещей на ощупь и примерить их, у 6% респондентов ходить на рынок за покупками уже вошло в привычку.

Из тех, кто приобретает предметы гардероба на маркетплейсах, 79% опрошенных покупают одежду, 77% аксессуары и 67% обувь; 59% покупателей магазинов масс-маркет брендов идут туда за одеждой, 54% за аксессуарами и 49% за обувью; 52% участников опроса, которые одеваются на вещевых рынках, приобретают там одежду, 50% аксессуары и 41% обувь.

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Безопасность

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