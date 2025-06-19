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«Аэрофлот», МТС и «Сбер» заключили технологическое партнёрство

«Аэрофлот», МТС и «Сбер» заключили трёхстороннее технологическое партнёрство, предполагающее реализацию совместных проектов по внедрению новейших технологий в бизнес-процессы авиаперевозчика. Соответствующий документ подписан генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским, президентом ГК «Экосистема МТС» Ровшаном Алиевым и президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

Соглашение закрепляет за МТС и «Сбером» статус стратегических партнёров «Аэрофлота» в цифровой трансформации авиакомпании. Стороны договорились создать общую команду экспертов для обмена опытом и технологиями в рамках стратегии внедрения программных продуктов и сервисов в процессы «Аэрофлота» для управления клиентской лояльностью и маркетинговыми коммуникациями. Также компании объединят усилия по повышению осведомлённости сотрудников авиакомпании, пассажиров и партнёров в части возможностей и рисков новых областей знаний.

«Мы постоянно работаем над развитием и внедрением в компании ИТ-систем и новейших цифровых продуктов. Ключевая цель нашей цифровой трансформации — продолжать курс на клиентоцентричность, адекватно отвечать на вызовы новой реальности и удовлетворять потребность крупнейшего авиаперевозчика России в современных, отказоустойчивых и эффективных ИТ-решениях. Убеждён, что соглашение с МТС и «Сбером» позволит нам создать востребованные цифровые продукты, которые в перспективе смогут успешно использовать другие участники транспортной отрасли России», — сказал генеральный директор «Аэрофлот» Сергей Александровский.

«МТС как технологический лидер и крупнейший оператор связи видит большие перспективы в том, чтобы стать партнёром «Аэрофлота» в проектах по его цифровой трансформации. Разработки МТС уже приносят колоссальную пользу компании и её партнёрам. Наш опыт показывает, что только в клиентской поддержке использование цифровых продуктов в среднем снижает нагрузку на центры обслуживания на 60%, позволяя экономить крупным компаниям сотни миллионов рублей в месяц. Большие перспективы внедрения современных технологий, если говорить об авиаперевозках, также есть в автоматизации документооборота и системах оповещения пассажиров», — сказал президент ГК «Экосистема МТС» Ровшан Алиев.

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Цифровизация

«Мы рады поделиться своими технологиями, компетенциями и экспертизой в разработке и внедрении технических решений будущего с главным авиаперевозчиком страны. В 2024 г. группа «Аэрофлот» перевезла 55 миллионов пассажиров. Поэтому повышение качества и скорости обслуживания клиентов авиакомпании — на решение этих задач и будет направлена наша совместная работа — не останется незамеченным. Уже сегодня технологии, которые поддерживают и дополняют когнитивные функции человека, выступает драйвером развития многих компаний и целых отраслей. Важно, чтобы в числе этих отраслей была и гражданская авиация», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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