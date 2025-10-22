Разделы

МТС ускорила интернет в селах «серых птиц» у озера Сарпа и подножия Ергенинской возвышенности

Цифровая экосистема МТС завершила запуск новых базовых станций LTE в малых населенных пунктах Волгоградской области. Телеком-специалисты построили новые базовые станции и модернизировали оборудование в селах Большие и Малые Чапурники Светлоярского района, а также в окрестностях озера Сарпа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации сети средняя скорость мобильного интернета для жителей и гостей населенных пунктов выросла на 25%. Работы проведены в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Села Большие и Малые Чапурники, основанные в конце XVIII века, относятся к числу старейших населенных пунктов района. По одной из версий, их название происходит от татарского слова «чапурник», что переводится как «серая птица». Первые поселенцы – татары, переселившиеся сюда из Пензенской губернии, привнесли свои традиции и культуру. Сегодня Малые Чапурники известны как центр проведения Сабантуя – национального праздника, ежегодно собирающего гостей со всей страны. Озеро Сарпа, расположенное у подножия живописной Ергенинской возвышенности, входит в систему Сарпинских озер – природного комплекса соленых водоемов, которые весной наполняются талой водой, а летом пересыхают, превращаясь в солончаки.

«Мы системно развиваем сеть LTE в малых населенных пунктах Волгоградской области. Новые базовые станции в Больших и Малых Чапурниках – исторически значимых и культурно самобытных населенных пунктах – позволяют жителям и гостям региона пользоваться современными цифровыми сервисами на комфортно высокой скорости. Аналитика Big Data МТС помогает нам определить, где модернизация сети будет наиболее востребована», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

