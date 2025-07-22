У подножия Эльбруса в разгар летнего треккингового сезона усилили мобильный интернет МТС

Цифровая экосистема МТС завершила установку и модернизацию телеком-оборудования в селе Эльбрус Кабардино-Балкарии. В результате скорость и качество мобильного интернета в одном из самых популярных туристических мест Северного Кавказа существенно выросли — как для жителей, так и для тысяч гостей, приезжающих в республику на отдых и восхождения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Село Эльбрус расположено на высоте около 1,8 тыс. метров над уровнем моря в долине Баксанского ущелья. Это одна из отправных точек для путешествий по ущелью Адыл-Су и восхождений на самую высокую точку Европы — гору Эльбрус. В окрестностях работают турбазы и альплагеря, организуются велосипедные маршруты и рафтинг-туры. Именно сейчас, в разгар лета, сюда стекаются туристы со всей России, чтобы насладиться кавказским климатом, природой и активным отдыхом. Благодаря новым базовым станциям МТС в селе и его окрестностях доступен скоростной мобильный интернет, позволяющий пользоваться цифровыми сервисами.

«Село Эльбрус — знаковое место для всего Северного Кавказа, сочетающее в себе богатую историю, культуру и уникальные природные условия. Сегодня в высокогорных районах людям важно оставаться на связи — будь то для того, чтобы делиться впечатлениями в соцсетях, пользоваться навигацией, бронировать экскурсии или просто созваниваться с близкими. Мы усилили покрытие и увеличили скорость интернета, чтобы жители и гости Эльбруса могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами в любое время года. Развитие телеком-инфраструктуры в туристически привлекательных местах региона остается для нас одним из приоритетов», — сказал директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.