Калининградцев оградили от 10 миллионов спам-звонков

Цифровая экосистема МТС проанализировала звонки от спамеров и мошенников жителям Калининградской области в I полугодии 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» в регионе было заблокировано почти 10 млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общая продолжительность спам-звонков, которые были заблокированы и перенаправлены на общение с искусственным интеллектом, в области составила почти 2,5 млн минут, — это более 40 тыс. часов несостоявшихся ненужных разговоров. Средняя длительность одного перехваченного звонка составляет 15 секунд. Пик активности у мошенников и спамеров пришелся на март, — за месяц было заблокировано почти 2,3 млн звонков. В основном калининградцам звонили с навязчивой рекламой, предложениями от банковских, финансовых организаций и опросами. Реже всего досаждали такси и риелторы.

Одному из абонентов в Калининградской области с сомнительных номеров за полгода пытались дозвониться более 8,5 тыс. раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку в регионе.

«Активность спамеров и мошенников, как правило, повышается в периоды роста потребительского ажиотажа, связанного, например, с подготовкой к международным праздникам. В первом полугодии значительный рост был зафиксирован в марте. Сейчас, в преддверии Дня знаний, также стоит сохранять бдительность. Кроме того, сейчас существует возможность с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта и Big Data снизить вероятность контакта с преступниками, а также сэкономить большое количество времени на разговорах со спамерами. Учитывая, что злоумышленники все чаще придумывают схемы обмана, направленные на школьников, для детских смартфонов такие решения особенно актуальны», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.