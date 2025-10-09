Разделы

Каждый четвертый петербуржец сталкивался с мошенническими дипфейками

Цифровая экосистема МТС и входящая в нее платформа для онлайн-коммуникаций «МТС Линк» изучили, как петербургские компании осведомлены о технологии DeepFake и связанных с ней угрозах. Чаще всего петербуржцы сталкивались с этим явлением в развлекательном контенте, почти четверть имели дело с ситуациями, когда мошенники имитировали родственников, друзей или коллег. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным исследования, наибольшую осведомленность о дипфейках проявили работники крупных компаний. Так, 58% принявших участие в опросе петербуржцев знают, что такое дипфейк. Около четверти (24%) лично сталкивались с аудио, видео и фото, созданными при помощи искусственного интеллекта.

При этом больше трети (41%) респондентов отметили, что во всех случаях смогли самостоятельно распознать сгенерированный контент. 13% признались, что им никогда не удавалось отличить дипфейк от реальности. Чуть меньше трети опрошенных сотрудников компаний (28%) отметили, что на работе их предупреждают об угрозах дипфейков.

В основном петербуржцы взаимодействовали с дипфейками для развлечений, например, в интернете (65%) и рекламе (19%). В то же время нашлись те, кто столкнулся с разными видами социальной инженерии. Так, в 24% случаев мошенники пытались выдать себя за родственников и друзей респондентов, в 19% — коллег, а в 16% — известных личностей. Злоумышленники, использовавшие дипфейки для имитации коллег и руководителей респондентов, связывались с ними в общедоступных мессенджерах, таких как Telegram (86%), WhatsApp* (57%) и «Вконтакте» (14%).

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

В исследовании приняли участие тысяча респондентов из городов России с населением более одного миллиона человек. Опрос проводился в сентябре 2025 г.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

