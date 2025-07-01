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Бизнес Нижегородской области ускорил цифровизацию благодаря умным гаджетам

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество М2М-устройств в собственной сети в российских регионах. Компания зафиксировала прирост количества умных устройств в Нижегородской области на 38% за последний год. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства (Machine to Machine — способ передачи информации между машинами или устройствами, который позволяет им взаимодействовать без необходимости участия человека), – мониторинг транспорта и его производство, а также электроэнергетика и системы удалённого сбора данных с приборов учета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Производство и мониторинг транспорта демонстрируют абсолютное лидерство среди всех отраслей Нижегородской области в сфере применения цифровых устройств. На данный сегмент приходится более 41% всего рынка M2M-устройств, подключённых к сети МТС в регионе. Далее следует электроэнергетика. Например, в жилищно-коммунальном хозяйстве устройства собирают показания счётчиков и улучшают обслуживание городских сетей водоснабжения и энергоснабжения. На третьем месте – охранные предприятия и службы безопасности.

Универсальность технологии проявляется в ее широком применении: от промышленности до сельского хозяйства. В производственном секторе M2M обеспечивает контроль процессов, энергоэффективность и безопасность. В аграрном секторе системы следят за состоянием почв, автоматизируют полив и подкормку растений. Активное внедрение технологий происходит в грузоперевозках, торговле, строительстве жилья и коммерческих объектов и других сферах, способствуя развитию различных секторов региональной экономики.

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Цифровизация

«Компании Нижегородской области успешно внедряют современные технологии интернета вещей, повышая эффективность своей деятельности. Например, платформа IoT от МТС автоматически собирает и анализирует данные о потреблении коммунальных ресурсов, заменяя ручной труд и повышая точность учета. Умные устройства позволяют предприятиям оптимизировать процессы, снижать издержки и фокусироваться на стратегическом развитии. Автоматизация рутинных операций через M2M-решения открывает новые возможности для роста эффективности бизнеса», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Помимо Нижнего Новгорода, в десятке лидеров по использованию М2М-устройств Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Челябинск.

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