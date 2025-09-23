За последний год иркутяне стали слушать музыку на работе чаще

Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса «МТС Музыка» выяснила, что жители Иркутской области для создания рабочего настроя стали на 46% чаще включать музыку на работе. Регион также вошел в топ-15, где чаще всего работают под музыкальное сопровождение. Наибольшую долю среди слушателей занимают мужчины — 64 % и представители поколения миллениалов — 52%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За прошедший год пользователи заметно чаще стали слушать фоновую музыку на рабочем месте: количество воспроизведений треков из тематических плейлистов и миксов увеличилось на 46% по сравнению с предыдущим периодом. Пик рабочих прослушиваний за последние двенадцать месяцев пришелся на теплый сезон 2025 г.: июль, июнь и май. Реже всего трудились под музыку в марте, феврале, а также сентябре прошлого года.

Чаще всего работали под музыку миллениалы (возраст 25–41 лет): их доля составляет 52%. Следом идут представители поколения X (42–58 лет) — 33%, далее — бэби-бумеры (59–81 лет) — 9%, а зумеры (14–24 лет) предпочитали тишину на работе: их всего 5%.

Рабочие плейлисты иркутян преимущественно наполнены инструментальными композициями без вокала. Первое место среди любимых треков жителей Иркутской области для повышения продуктивности уверенно удерживает композиция Visional исполнителя Rastafair. Серебряную позицию занимает атмосферная песня Cosmos от Faniz, а на третьем месте трек Lights On Water от Pan American.