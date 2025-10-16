Искусственный интеллект поможет новосибирцам ответить на звонок текстом

Цифровая экосистема МТС сообщает о том, что теперь абоненты могут отвечать на звонки с помощью текстовых сообщений. Это необходимо, когда нет возможности поговорить с собеседником устно. Кроме того, появилась возможность записывать входящие и исходящие вызовы и получать их аудиозаписи и текстовые расшифровки. Использовать новый функционал звонков новосибирцы могут при общении с абонентами всех операторов связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно опросу, проведенному МТС, 53% абонентов делают рукописные или телефонные заметки во время разговора, чтобы не забыть важную информацию. 63% из них предпочитают использовать для заметок смартфон, планшет или компьютер, а 51% — записывают детали разговоров от руки на бумагу. Женщины чаще мужчин делают заметки — 66% против 57%. Также исследование показало, что россияне не только записывают важные детали беседы, но и описывают свои чувства и переживания. Почти четверть абонентов делают заметки о своих эмоциях во время разговора — больше всего к этому склонны люди в возрасте 26-35 лет (28%), а меньше всего — 46-55 (всего 16%).

Теперь для удобства абонентов любой входящий и исходящий голосовой вызов можно сохранить в формате аудиозаписи или текстовой расшифровки. Сервис «Интеллектуальная запись разговора» позволяет не отвлекаться на написание заметок во время звонка и возвращаться к деталям беседы в любой момент. Все разговоры сохраняются автоматически в приложении, а ненужные записи пользователь может самостоятельно удалить в приложении в разделе «Звонки». Функция работает на всех моделях смартфонов и кнопочных телефонов.

Кроме того, новосибирские абоненты МТС могут использовать еще один способ общения, когда входящий звонок мгновенно переводится в текст, а письменные ответы пользователя звонящему — в голосовой формат.

«В новосибирской области мы не только развиваем цифровую инфраструктуру региона, но и анализируем запросы пользователей и прислушиваемся к ним. Это помогает разрабатывать новые высокотехнологичные сервисы для максимально комфортного общения. Так, функция ответа на звонок текстом будет полезна, когда пообщаться с собеседником необходимо, но вести голосовой разговор невозможно или неудобно. Например, если абонент находится в шумном транспорте, на важном совещании или, допустим, в театре», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.