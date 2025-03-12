Студенты из Томска стали победителями стипендиального конкурса МТС и БФ «Система»

МТС совместно с благотворительным фондом «Система» объявили победителей Стипендиального конкурса «Система» – 48 студентов вузов и два студента учреждения среднего профессионального образования из 28 регионов России получат финансовую и методическую поддержку своих проектов, а также возможность приобрести первый профессиональный опыт в компаниях-партнерах программы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В направлении «Технологии для комфортной жизни», которое курирует цифровая экосистема МТС в рамках стипендиального конкурса, победителями стали томичи – студентка Томского Государственного Университета Анастасия Бабинович и магистрант Томского государственного архитектурно-строительного университета Владислав Чупрынин. Томская область вошла в число лидеров по количеству стипендиатов: больше только в Москве (девять) и в Московской области (пять).

Победу Анастасии Бабинович принес проект «Устройство для автоматической отправки показаний водосчетчиков». Разработанная система, состоящая из стандартного счетчика с импульсным выходом, внешних микроконтроллеров, веб-сервера и интерфейса визуализации показаний будет автоматически отправлять показания водосчетчиков, значительно экономя время пользователя на выполнение рутинных задач. По словам Анастасии, разрабатываемое устройство может являться элементом системы «умный дом».

Владислав Чупрынин стал победителем конкурса благодаря проекту «Многофункциональный жилой комплекс из модульных стальных конструкций». Владислав предложил концепцию многофункционального жилого комплекса, в рамках которого можно будет реализовать быстровозводимое модульное строительство. Как отмечает Владислав, использование данной технологии позволяет не только сократить сроки строительства, но и повысить его качество за счет строгого контроля производства модулей в заводских условиях, а также создать возможность быстрой адаптации зданий для использования возобновляемых источников энергии.

Авторам проектов-победителей программы в течение пяти месяцев будет выплачиваться стипендия: студентам СПО – по 10 тыс. руб. ежемесячно, студентам вузов – по 25 тыс. руб. ежемесячно. Также стипендиаты смогут принять участие в карьерных и профориентационных мероприятиях, пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнерах проекта.

«Томская область вошла в число регионов-лидеров по числу стипендиатов конкурса, в очередной раз подтвердив свой статус студенческой столицы России. Сразу несколько томских студентов получат финансовую и методическую поддержку своих инициатив, которые имеют большой потенциал и могут стать прорывными технологическими стартапами. Это не первый случай, когда мы поддерживаем идеи создания цифровых продуктов: в прошлом году Томск принимал социокультурный фестиваль «Система ФЕСТ», одним из ключевых событий в нем стал хакатон с призовым фондом 375 тыс. руб. Для нас важно иметь возможность открывать и развивать ИТ-таланты», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.