Весенний Смоленск стал третьим по популярности направлением в ЦФО для отдыха на майских праздниках

Цифровая экосистема МТС изучила на основе данных платформы Bronevik.com ранние бронирования российских отелей и других объектов размещения на период майских праздников. Выяснилось, что число заказов увеличилось на 38%, а Смоленск стал третьим по популярности городом в ЦФО для путешествий в мае 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Спрос на туристическое жилье подстегнуло продление майских выходных за счет переноса нерабочего дня с февраля. Длинные каникулы также стимулируют россиян планировать поездки заранее — средняя глубина бронирований в конце марта составляет 12 недель.

По данным аналитиков, в число самых популярных направлений для ранних бронирований на майских праздниках в центральном федеральном округе вошли Москва с долей 7% от всех бронирований, Ярославль – 3%, а также Смоленск с долей 2%.

«Благодаря сочетанию исторических памятников и уютных городских пространств, Смоленск – привлекательное направление для путешественников, интересующихся культурным наследием России. В этом году город вошел в тройку самых популярных направлений в ЦФО на майские праздники, что подтверждает растущий интерес к его достопримечательностям. Мы регулярно анализируем нагрузку на сеть и обновляем телеком-оборудование в регионе, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Самыми популярными городами для путешествий на майские праздники стали Казань и Санкт-Петербург — на них приходится по 11% от всех заказов по стране. Москва, которая как правило лидирует по количеству бронирований большую часть года, по данным ранних бронирований на майские праздники замыкает тройку. Это может быть связано с тем, что предложений для путешественников в столице больше, поэтому туристы не спешат бронировать отели за большой срок.

Средний чек на бронирование туристического жилья по России в период майских праздников вырос на 12% год к году и составил 6,6 тыс. руб. за ночь. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар – здесь отели другие объекты бронируют в среднем за 3,7 тыс. руб. за ночь.