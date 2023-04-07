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МТС добавили «дальнобойного» интернета двум селам Шебалинского района

МТС обеспечила устойчивое покрытие 4G на территории сел Барагаш и Ильинка в Шебалинском районе Горного Алтая, установив новое оборудование LTE-900. Базовые станции с увеличенным радиусом работы закрыли «белые пятна» в селах и вокруг, а также на автомобильной дороге Черга-Усть-Кан, где мобильный интернет крайне востребован. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Барагаш и Ильинка – небольшие села, в которых проживает примерно по 800 человек. После установки нового оборудования «дальнобойной» сети у сельчан появился скоростной LTE-интернет там, где ранее сигнал мог быть слабым или отсутствовать полностью. Радиус действия каждой базовой станции составляет более 10 км, поэтому сигнала хватило не только для Барагаша и Ильинки, но и для прилегающих магистралей. Так, благодаря технологии LTE-900 мобильный интернет доступен на участке региональной автотрассы 84К-121 Черга – Усть-Кан, это более короткий путь в Усть-Коксу. Теперь местные жители и автопутешественники могут свободно загружать карты, смотреть онлайн видеоролики, отправлять и получать тяжелые файлы, пользоваться современными цифровыми сервисами без ограничений.

«Обеспечение мобильным интернетом автомобильных дорог и небольших сел способствует развитию каждого населенного пункта и района в целом, это важная часть программы МТС по развитию сети в Республике Алтай. Запуск 4G обеспечивает сельчанам Шебалинского района комфортное общение и расширяет возможности для получения финансовых, медицинских и других услуг. А автомобилисты и путешественники могут, сокращая путь до Усть-Коксы, загружать карты и оставаться на связи в дороге», – сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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