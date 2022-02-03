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В горно-алтайском селе Белый Ануй появились связь и скоростной интернет МТС

МТС обеспечила связью и LTE - интернетом село Белый Ануй - одно из старейших в Республике Алтай. Село находится в Усть-Канском районе, в нем проживает 922 человека. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря строительству сети LTE связь и скоростной интернет теперь доступны на всей территории села, которое раскинулось в устье реки Шиверта и вдоль реки Ануй. Здесь начало региональной автотрассы «Белый Ануй — Барагаш».

Теперь жители Белого Ануя могут комфортно проводить время дома и на рыбаке, общаться, отправлять фото и видео, пользоваться навигационными картами, онлайн-шоппингом, покупать билеты на поезд и многое другое. В селе действует школа и почтовое отделение.

«Мобильная связь и интернет МТС сделает доступными для селян современные цифровые сервисы – от общения в соцсетях до госуслуг, телемедицины и онлайн-шоппинга. Хотя школьников в Белом Ануе немного, интернет для них необходим, как инструмент для обучения и развития. Села Горного Алтая – в зоне особого внимания, здесь мобильный интернет является единственным способом доступа в сеть», – отметил директор филиала МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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