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МТС обеспечила связью LTE смотровую площадку Толгоек к началу летнего турсезона

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила связью стандарта LTE малонаселенное село Толгоек Чемальского района и смотровую площадку, расположенную поблизости. Ранее здесь была доступна только голосовая связь, которая не позволяла жителям и туристам полноценно пользоваться современными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск базовой станции МТС в селе Толгоек открыл доступ к мобильной связи 4G для 134 местных жителей и многочисленных туристов, которые приезжают, чтобы увидеть с высоты смотровой площадки долину Катуни и лик Сартакпая. Сеть «четвертого» поколения охватывает территорию села, а также весь периметр площадки. Это позволит селянам и поклонникам активного отдыха пользоваться услугами скоростного мобильного интернета и получить доступ к общению в мессенджерах, размещению видео и фотографий, а также решению различных повседневных вопросов.

«Толгоекская смотровая площадка открывает захватывающий вид на долину Катуни. С каждым годом уникальное место привлекает к себе все больше ценителей природных красот Алтая. Теперь, благодаря стабильно высокой скорости интернета и гости, и местные жители смогут всегда быть всегда на связи и комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами. А многочисленные путешественники смогут вести прямые репортажи со смотровой площадки, делиться фото и видео Катунской подковы, Чемальской трубы и лика Сартакпая», — отметил директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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