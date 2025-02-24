Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала мобильный интернет в селе, где нашли древнее китайское зеркало

МТС усовершенствовала покрытие мобильного интернета в селе Чендек Усть-Коксинского района Республики Алтай. В результате обновления оборудования и перераспределения частот в пользу современного стандарта LTE средняя скорость мобильного интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в селе Чендек. Благодаря переводу радиочастот на современный стандарт LTE жители и гости Республики смогут мгновенно загружать даже «тяжелые» фото и видео.

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Цифровизация

«Чендек — малый и достаточно удаленный от региональной столицы населенный пункт. Однако для нас важно обеспечить стабильной связью и быстрым интернетом всех своих абонентов, в том числе жителей небольших сел. Сейчас мы реализуем большой проект по переводу частот не отвечающего современным запросам стандарта 3G на LTE. Например, в прошлом году благодаря этой программе мы улучшили мобильный интернет в селах Черный Ануй и Амур, а также в поселке Березовка», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Поселок Чендек — одно из мест притяжения любителей алтайского туризма. Здесь находится живописное озеро с прозрачной водой Чендек, Чендекское ущелье, а также целебный источник Аржан. Кроме того, село известно археологическими раскопками. Древнее китайское зеркало нашли неподалеку от Чендека при раскопках могильника Булан-Кобинской культуры. Это редкая находка хуннуского времени указывает на активную торговлю алтайских кочевников с Китаем.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО

В России рухнули темпы развития сотовых сетей. Сети 4G строятся медленнее, а 3G отключают

Один из старейших операторов мобильного интернета в России прекратил подключения и может отдать сеть МВД

Хакер признался, что взломал аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы публиковать фейковое посты о биткоине

Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще