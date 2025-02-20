МТС оградила горно-алтайцев от почти пяти лет разговоров со спамерами и мошенниками

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Республики Алтай за 2024 г. За этот период антиспам-решение МТС заблокировало более 16 млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего в 2024 г. спамеры и мошенники звонили горно-алтайцам в августе. В целом именно теплый сезон стал самым «урожайным» для нежелательных звонков.

Чаще всего жителям Республики Алтай пытались дозвониться финансовые организации и коллекторы. Средняя длительность таких вызов составила чуть меньше 12 секунд. Также известно, что одному из жителей Горного Алтая за прошедший год мошенники и спамеры пытались позвонить 12 тыс. раз.

«За 2024 г. наше антиспам-решение заблокировало более 2,5 млн минут нежелательных звонков. Таким образом, мы сэкономили почти пять лет нашим абонентам — именно столько могли длиться все нежелательные разговоры. К сожалению, мошенники и спамеры придумывают новые схемы обмана, именно поэтому мы также не стоим на месте и развиваем наши сервисы. Например, сейчас искусственный интеллект может анализировать разговор в реальном времени и при подозрении о мошенничестве предупредит абонента голосом», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.