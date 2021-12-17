Иодро, Мыюта, Карагай и Усть-Мута на связи: в малых селах Горного Алтая впервые появилась мобильная связь

МТС впервые обеспечила голосовой связью и скоростным мобильным интернетом МТС четыре малых села Республики Алтай. Населенные пункты находятся в удалении от центра региона, в них проживает от 260 до 440 человек

В селах Горного Алтая зачастую отсутствует «проводной» интернет, поэтому смартфон является единственным способом доступа в сеть. Теперь жители и гости Иодро, Мыюта, Карагай и Усть-Мута смогут использовать связаться с родными, со службами экстренного реагирования, пользоваться госуслугами. А также узнавать последние новости через интернет, просматривать фильмы и видео. Дети и подростки смогут проходить онлайн-курсы, принимать участие в федеральных конкурсах, а также присоединиться к творческо-благотворительному проекту МТС «Поколение М», который помогает ребятам из регионов заявить о себе.

«Обеспечить качественной связью всех жителей Горного Алтая, независимо от того, где они проживают, – непростая задача, над которой мы постоянно работаем. С начала 2021 г. благодаря проекту модернизации и развития сети уже 15 населенных пунктов Республики Алтай получили услуги качественной мобильной связи. В четырех малых селах связь появилась впервые благодаря МТС. Сотовая связь и мобильный интернет станут основой инфраструктуры для цифровизации этих сел», – отметил директор компании МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Подключение малых населенных пунктов к мобильной связи и интернету 4G происходит в рамках проекта МТС по развитию связи в малых и удаленных сёлах Республики Алтай, который оператор реализует совместно с Министерством цифрового развития региона.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено почти десять миллионов российских домохозяйств, сервисами платного ТВ в различных средах – более семи миллионов пользователей, программами лояльности – свыше 11 млн клиентов. Компания располагает в России розничной сетью из 5330 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система». Акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT, на Московской бирже - под кодом MTSS.