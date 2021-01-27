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Россия
СФО
Алтайский край
Бийск

Россия - СФО - Алтайский край - Бийск


27.01.2021 В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае 1
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1
30.04.2019 Tele2 увеличил скорость 4G-интернета на курортах Алтайского края 1
28.03.2019 МТС построила в Алтайском крае сеть NB-IoT для интернета вещей 1
26.12.2017 Tele2 покрыла сетью LTE 50 регионов России 1
26.01.2017 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае четверть миллиарда рублей 1
23.12.2016 Абоненты МТС на Алтае стали активнее пользоваться 4G-интернетом 1
01.12.2016 2ГИС представил большое обновление навигатора 1
25.10.2016 МТС представил 4G-рейтинг популярных мест отдыха в Алтайском крае 1
21.09.2016 Сеть 4G МТС появилась в пяти населенных пунктах Алтайского края 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
09.06.2016 Розничная сеть МТС в Алтайском крае выросла почти вдвое за год 1
13.05.2016 Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press 1
26.04.2016 МТС включила цифровое телевидение в палатах крупнейших больниц Алтайского края 3
08.04.2016 МТС обеспечила домашним интернетом и цифровым ТВ еще 10 тыс. квартир в Барнауле 1
21.03.2016 AT Consulting автоматизировала работу скорой помощи в Алтайском крае 1
02.03.2016 В единой СЭД органов исполнительной власти Алтайского края работает около 1200 пользователей 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
16.11.2015 Каждому второму жителю Сибири доступен 4G-интернет от МТС 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 3
28.04.2015 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае более 1 млрд руб. за два года 1
23.03.2015 МТС запустила 4G в Бийске 3
18.08.2014 МТС запустила в Барнауле сеть 4G 1
07.04.2014 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2014 2
27.03.2014 Фиксированные услуги МТС доступны 1 млн домохозяйств в 18 городах Сибири 1
04.03.2014 МТС запустила цифровое ТВ в Бийске 2
28.05.2013 МТС модернизировала сеть фиксированной связи в Алтайском крае 7
15.10.2012 ТТК предоставил услуги связи Сибирскому отделению РАН 1
05.04.2012 Заказать валюту в «Сбербанке» теперь можно через интернет 1
19.09.2011 «Рогнеда» увеличила пропускную способность логистического комплекса на 50% с помощью Lead WMS 1
05.07.2011 «Дамаск» организовал обслуживание клиентов в «Бийск-Авто» 1
25.05.2011 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию первую очередь транспортной сети DWDM в Алтайском крае протяженностью 856 км 2
04.04.2011 МТС приобрела алтайского оператора «Интелека» 2
21.01.2011 Рынок ИТ-аутсорсинга дает новые возможности 1
08.11.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Бийске 1
16.11.2009 «Нэта» построила «Безопасный город» в Алтайском крае 2
14.11.2008 Администрация Бийска закупила АРМ «Дело-Web» от ЭОС 1
06.06.2008 «Энфорта» введет в июне в эксплуатацию сеть WiMAX в 22 городах России 1
03.06.2008 «СтартМастер» открыл два магазина в Бийске 2

Публикаций - 46, упоминаний - 65

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 19
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 3
Т-Платформы 276 2
Intel Corporation 4335 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 2
Ericsson 899 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 2
Siemens AG - Сименс Россия 710 1
Microsoft Corporation 11628 1
Oracle Sun Microsystems 445 1
SAP SE 3272 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 1
Polymedia - Полимедиа 74 1
Canonical 169 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 135 1
Deloitte - Делойт 190 1
AMD Graphics Product Group - ATI 362 1
МФИ Софт 108 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Ниеншанц 46 1
LogistiX - Логистикс-Тех 43 1
Дамаск 28 1
МТС Сибирь 17 1
Крок 1230 1
Cisco Systems 2158 1
Huawei 2750 1
Nokia Corporation 2546 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Eltex - Элтекс 71 1
Астерос - Asteros 531 1
Yandex - Яндекс 4129 1
Ланит ГК 1185 1
Микрон - Micron 367 1
Lester - Лестэр Информационные Технологии 7 1
Xerox 532 1
ICL Services 51 1
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Телефон.Ру 62 1
Алтайкрайэнерго 3 1
МДМ Банк 150 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 193 1
Сбербанк Сибирский банк 17 1
Техносила 159 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 1
Сибирское Подворье - туристический комплекс 1 1
ТрансКонтейнер 25 1
The Walt Disney Company 176 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Яндекс.Такси 271 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Uber 257 1
Uber Technologies 258 1
Альфа-Банк 1135 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Свердловской области 14 1
Правительство Камчатского края 16 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Мосгортранс ГУП 71 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
Правительство РФ 2226 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 11
3G - Стандарт мобильной связи 3835 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 2
ИТ-аутсорсинг 685 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 83 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 230 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 730 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 170 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 167 1
Безопасный город 348 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 75 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 272 1
RTLS - Real-time Locating System - Технология позиционирования в режиме реального времени 10 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 131 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 270 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 255 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 1
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 7 1
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 23 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 293 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1027 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
ЭОС Дело СЭД 649 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Linux OS 4386 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 335 1
Linux - Ubuntu - Kubuntu Focus 16 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 526 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1219 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 112 1
Microsoft Dynamics CRM 407 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 1
UserGate Катунь - Аппаратный ускоритель 3 1
LogistiX LEAD WMS 33 1
Linux - Debian GNU 277 1
OpenStreetMap 39 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 30 1
Xerox FreeFlow SIQA - Simple Image Quality Adjustment 42 1
МТС 3G-сеть 86 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 556 1
Linux KDE Plasma 117 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 58 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
ЭОС Дело-web 134 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Microsoft Windows 10 6810 1
Google Android 10752 1
Apple iOS 5744 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 1
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Опанасенко Всеволод 103 1
Цариковский Андрей 21 1
Казакова Анастасия 4 1
Брызгалов Евгений 1 1
Зрюмов Евгений 7 1
Трофимов Дмитрий 14 1
Смирнов Константин 13 1
Старовойт Роман 17 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Гольцов Александр 23 1
Эмдин Сергей 67 1
Орловский Виктор 229 1
Соловьев Сергей 25 1
Томенко Виктор 6 1
Александрович Евгений 1 1
Россия - СФО - Республика Алтай 712 30
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 25
Россия - Российская федерация - РФ 58975 18
Россия - СФО - Новосибирск 2037 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 8
Россия - Рубцовск 14 8
Россия - Сибирь 899 7
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 16 7
Россия - СФО - Алтайский край - Белокуриха 15 6
Россия - Новокузнецк 179 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 5
Россия - СФО - Новосибирская область 843 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 5
Россия - СФО - Кемеровская область 496 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 4
Россия - СФО - Томская область 436 4
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 3
Россия - СФО - Иркутская область 565 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 3
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Россия - СЗФО - Калининградская область 565 2
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Россия - СФО - Томская область - Стрежевой 12 2
Россия - СЗФО - Псковская область 330 2
Россия - УФО - Свердловская область 822 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 2
Европа 3900 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 2
Россия - Минусинск 27 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 2
НПА - Нормативный правовой акт 50 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 1
Проектный офис 16 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 208 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 1
Образование в России 381 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 171 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
N+1 - Издание 95 1
CNews Analytics 2006 2
IDC - International Data Corporation 2797 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
ТГУ - Томский государственный университет 67 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РАН - Российская академия наук 326 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 16 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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