Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Алтайский край
Бийск
Публикаций - 46, упоминаний - 65
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Левин Дмитрий 35 7
|Соловенчук Александр 44 2
|Васильев Дмитрий 41 1
|Суслов Александр 2 1
|Поповский Александр 86 1
|Балясов Алексей 1 1
|Поздняков Александр 7 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Блинов Дмитрий 29 1
|Крюков Владимир 3 1
|Попов Алексей 319 1
|Опанасенко Всеволод 103 1
|Цариковский Андрей 21 1
|Казакова Анастасия 4 1
|Брызгалов Евгений 1 1
|Зрюмов Евгений 7 1
|Трофимов Дмитрий 14 1
|Смирнов Константин 13 1
|Старовойт Роман 17 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Гольцов Александр 23 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Орловский Виктор 229 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Томенко Виктор 6 1
|Александрович Евгений 1 1
|CNews Analytics 2006 2
|IDC - International Data Corporation 2797 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786208, в очереди разбора - 689884.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786208, в очереди разбора - 689884.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru