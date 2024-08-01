МТС улучшила связь в Бийске

ПАО «МТС» обновила действующее оборудование в микрорайоне Заречье города Бийска. В результате модернизации улучшилось покрытие и скорость мобильного интернета выросла в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация действующих базовых станций, расположенных на улицах Максима Горького и Краснооктябрьской, помогла улучшить покрытие в микрорайоне Заречье, в том числе на территории Заречного сквера, а также Коммунального моста. Технические работы на сети в районе улицы Ефима Мамонтова позволили «включить» интернет внутри промзоны.

Местные жители смогут на комфортной скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами: слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, пользоваться порталами государственных услуг.

«Жители Бийска и его пригородов генерируют около четверти всего интернет-трафика, потребляемого в крае. Это говорит о высоком спросе на цифровые услуги, и, соответственно, необходимости развивать сеть на территории города. С помощью искусственного интеллекта наши технические специалисты проанализировали нагрузку на сеть, потребности и поведение абонентов. Это позволило выявить районы, где потребность в связи будет расти, и провести технические работы именно там», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.