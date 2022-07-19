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Накануне «Шукшинских дней» МТС развернула сеть мобильного интернета в Сростках

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечит качественной мобильной связью, быстрым мобильным интернетом и необходимыми цифровыми сервисами участников и гостей заключительного дня Всероссийского фестиваля «Шукшинские Дни на Алтае», который традиционно пройдет на малой родине знаменитого писателя, кинорежиссера, актера – в селе Сростки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В преддверие праздничных мероприятий МТС модернизировала телеком-оборудование и увеличила скорости мобильного интернета на территории главной площадки фестиваля – селе Сростки. Прогнозируется, что мероприятие посетят более 20 тыс. человек, которые смогут в онлайн-режиме делиться видео-контентом с концертных площадок, зон отдыха и развлечений фестиваля.

Праздничные мероприятия в Сростках пройдут в два дня: с 22 по 23 июля 2022 г. В этом году фестиваль собирает гостей после двухлетнего перерыва, который случился из-за пандемии.

«В дни закрытия фестиваля в Сростках мы ожидаем, что интернет-трафик вырастет минимум в десять раз. И заранее подготовились к такой нагрузке. Кроме гостей фестиваля новые скорости точно оценят и те многочисленные туристы, которые во время путешествия по Алтаю делают остановку в Сростках: кто-то погулять по шукшинским местам, а кто-то останавливается приобрести вкусные деревенские пироги, мед и ягоду на сростинском рынке. И более трех тысячах местных жителей смогут в дальнейшем пользоваться цифровыми сервисами на комфортной скорости не только во время туристического сезона, но и круглый год», —ссказал директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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