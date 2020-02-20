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Softline построила и запустила систему фотовидеофиксации в Алтайском крае

Интеграция Инфраструктура

Softline реализовала проект по внедрению системы фотовидеофиксации на федеральных автодорогах в Алтайском крае. Установленное оборудование способно фиксировать одновременное движение и распознавать номера транспортных средств на восьми полосах с максимальной скоростью до 250 км/ч.

Завершен проект по оснащению комплексами фотовидеофиксации потенциально аварийных участков федеральных автодорог А322 и Р256 в Алтайском крае. Необходимо было установить 25 комплексов ФВФ на участках общей протяженностью 85 км. Заказчиком выступило Федеральное дорожное агентство Росавтодор.

Специалисты Softline реализовали архитектуру проекта, включающую в себя комплекс мероприятий по внедрению ФВФ: установку опор и предупреждающих знаков, нанесение дорожной разметки, подключение комплексов к электроэнергии и организацию передачи данных. Решение строилось на базе оборудования «Орлан 2.0». Система позволяет контролировать движение транспортных средств на участке до восьми полос, фиксировать скорость до 250 км/ч. и распознавать автомобильной номер с вероятностью 99%.

«Безопасность дорожного движения – один из приоритетов при создании комфортной инфраструктуры в регионах. Установка камер фотовидеофиксации является эффективным средством для повышения дисциплины водителей, что приводит к сокращению числа ДТП и дорожных заторов. Особенностью реализации проекта стала большая протяженность дорог, что осложняло перемещение техники и транспортировку материалов. Кроме того, важно было обеспечить целый комплекс мер безопасности, так как работа выполнялась на трассах с действующим трафиком автомобилей и скоростным режимом 90-110 км/ч.», – сказал директор департамента комплексных проектов группы компаний Softline Валентин Мартыньш.

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