Жители Алтайского края могут бронировать отели по России через сервис МТС Travel

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске сервиса бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. В настоящее время на площадке доступно около 14 тыс. отелей и гостиниц по России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до 2022 г. появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.

Также на платформе МТС Travel можно забронировать жилье для отдыха в Алтайском крае, до 2022 г. будет представлено более 130 объектов размещения. Если отель пока не подключен к МТС Travel – площадка открыта к началу сотрудничества.

Путешественники из Алтайского края с помощью нового сервиса могут бронировать отели по всей России, включая самые популярные направления: Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Среди соседних регионов жители края традиционно отдают предпочтение поездкам в Новосибирск, где уже доступно более 70 отелей и гостиниц, а также путешествиям на автомобиле в Горный Алтай, где предлагается более 100 объектов размещения.

«Теперь в поездках по России наши земляки могут воспользоваться сервисом МТС Travel и всего в два клика выбрать для себя подходящий вариант размещения. А те, не кто не планирует далеко уезжать, могут отправиться в путешествие по Чуйскому тракту вместе с нашим бесплатным аудиогидом, который мы запустили к вековому юбилею легендарной автодороги. Места для остановок по пути также можно будет забронировать через наш сервис. Уверен, появление новой платформы даст дополнительный импульс развитию туристического потенциала Алтайского края», – сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения Поддержка ИТ-отрасли

***

МТС Travel – дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В июле 2022 г. МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com), в августе 2022 г. запустила бета-версию сервиса онлайн-бронирование жилья в Турции.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.