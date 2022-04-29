МТС обеспечила LTE-покрытие Чуйского тракта в Новосибирской области

МТС полностью обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом четвертого поколения новосибирский участок Чуйского тракта — автомобильной дороги федерального значения, связывающей регионы России с Алтайским краем и Республикой Алтай.

Новые базовые станции обеспечили голосовую связь и устойчивое LTE-покрытие на участке, где ранее сигнал мобильного интернета мог быть недостаточно стабильным. Все водители и пассажиры транспорта, который проезжает по автодороге Новосибирск до, теперь могут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости мобильного интернета до 100 Мбит/c.

Автомобильная трасса Чуйский тракт — одна из главных автодорог Сибири, по ней едут туристы, а также проходит грузопоток из Новосибирска в Алтайский край, Республику Алтай и далее в Монголию. Наличие высокоскоростного интернета поможет туристам и водителям-дальнобойщикам, следующим по трассе, оставаться на связи. Кроме того, сеть LTE стала доступна жителям деревень и дачных поселков Новосибирской области, расположенных вблизи автотрассы: Бердь, СНТ «Машиностроитель», Евсинский сельсовет, Евсино, Дорогино, Посевная, Привольный, Южный.

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«Мы планомерно развиваем цифровую инфраструктуру Новосибирской области, как транспортного хаба. Качественная и бесперебойная связь и интернет на Чуйском тракте – один из показателей безопасности водителей и комфорта в путешествиях. Сеть LTE поможет развивать такие сферы экономики нашего региона, как международный и внутренний туризм, торговлю и логистическое направление», — отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.