В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае

МТС сообщила о назначении Иннокентия Цоя на должность директора МТС в Алтайском крае. Ранее топ-менеджер руководил филиалом МТС в Курганской области.

Иннокентий Цой будет осуществлять руководство филиалом МТС в Алтайском крае и заниматься реализацией общей стратегии компании на розничном и корпоративном рынках. Топ-менеджер продолжит курс по внедрению инновационных технологий и цифровых сервисов МТС в агропромышленный комплекс и туризм, в том числе, сервисов геоаналитики, smart farming, облачных технологий и искусственного интеллекта. Одной из ключевых задач нового руководителя станет дальнейшее развитие сети LTE в природных туристических зонах, а также вдоль Чуйского тракта – автотрассы федерального значения.

«Алтайский край – перспективный регион, в котором сосредоточены крупнейшие сельскохозяйственные предприятия и туристические объекты России. И мы намерены активно способствовать развитию края с помощью цифровых высокотехнологических решений. В прошлом году мы начали масштабный проект по модернизации действующих сетей фиксированной связи в Барнауле и Бийске для доступа в интернет на скорости до 1 Гб/сек и планируем в ближайшие годы расширить его и на другие регионы края, а также реализовали совместный с региональными властями проект по геоаналитике, который будет способствовать дальнейшему развитию внутреннего туризма в регионе. Уверен, что профессионализм, и богатый опыт Иннокентия помогут обеспечить дальнейшее увеличение рыночной доли МТС в регионе, и будут полезны для развития экономики края в целом», – сказал директор по региональному развитию МТС Дмитрий Рылов.

Иннокентий Цой родился в 1983 г. В 2005 г. окончил Кыргызcко-российский славянский университет по специальности «Менеджмент» Карьеру начал в продажах в сфере FMCG и продолжил ее в телекоме, где занимал руководящие должности. Карьеру в МТС он начал в 2017 г. на позиции руководителя филиала МТС в Курганской области.