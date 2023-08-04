Компания ORIGO представляет новые PoE-коммутаторы OS2210P/120W, OS1226P/285W, OS1218P/190W и OS1206P/60W

Компания ORIGO представляет новые PoE-коммутаторы OS2210P/120W, OS1226P/285W, OS1218P/190W и OS1206P/60W. Новые коммутаторы поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE (до 30 Вт на порт) и режим передачи данных / питания до 250 м. Об этом CNews сообщили представители ORIGO.

Новинки рекомендованы для применения в системах видеонаблюдения, IP-телефонии, корпоративных сетях Wi-Fi, где требуется питание удаленного оборудования с поддержкой стандартов PoE+.

OS2210P/120W: восемь портов 1000Base-T 802.3af/at PoE+, два порта 1000Base-T, грозозащита до 4 кВ, ESD-защита до 8 кВ, PoE-бюджет 120 Вт.

OS2210P

OS1226P/285W: 24 порта 100Base-TX 802.3af/at PoE+, два порта 1000Base-T, PoE-бюджет 285 Вт.

OS1226P

OS1218P/190W: 16 портов 100Base-TX 802.3af/at PoE+, два порта 1000Base-T, PoE-бюджет 190 Вт.

OS1218P

OS1206P/60W: четыре порта 100Base-TX 802.3af/at PoE+, два порта 100Base-TX, PoE-бюджет 60 Вт.

OS1206P

Основные возможности новых коммутаторов

DIP-переключатель: для быстрой активации необходимых режимов работы. Возможность передачи данных / питания до 250 м: размещение оборудования в удаленных местах с ограниченным доступом к электропитанию.

Порты 802.3af/at PoE+: соответствуют требованиям к электропитанию большинства внешних и внутренних камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и других PoE-устройств с потребляемой мощностью до 30 Вт. Автоматическое согласование параметров подачи PoE-питания: обеспечивает питание в соответствии со стандартом, поддерживаемым питаемым устройством (IEEE 802.3af или 802.3at).

Поддержка VLAN: PoE-порты изолированы друг от друга и могут обмениваться трафиком только с uplink-портами, что позволяет предотвратить рассылку широковещательных сообщений, увеличить полосу пропускания и повысить безопасность сети. Корпус выполнен из металла.

В комплект поставки OS2210P/120W, OS1226P/285W, OS1218P/190W входит набор для установки в 19-дюймовую стойку. OS1206P/60W допускает установку на стол и крепление на стену.

Новые коммутаторы ORIGO доступны для заказа у дистрибьюторов и партнеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет: OS1226P/285W – $219, OS1218P/190W – $126, OS2210P/120W – $100, OS1206P/60W – $37.

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ORIGO – сетевое оборудование, разрабатываемое и производимое группой компаний, объединенных единым менеджментом и имеющих более чем 30-летний опыт контрактного производства для американских и европейских торговых марок. Все выпускаемое оборудование разрабатывается и производится на собственных производственных мощностях, расположенных в Восточной Азии, с использованием профессиональной элементной базы при непосредственной поддержке производителей чипов.