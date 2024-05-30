Компания Origo представила новый 4-портовый USB-концентратор OU1140

Компания Origo представила новый 4-портовый USB-концентратор OU1140.

Новинка предназначена для подключения дополнительных периферийных USB-устройств к ПК/ноутбукам и позволяет удобно организовать рабочее пространство. Новый USB-концентратор обеспечивает совместимость с распространенными операционными системами.

OU1140 оснащен разъемом USB 2.0 Type-A для подключения к ПК, четырьмя портами расширения USB 2.0 (до 480 Мбит/с) и разъемом USB Type-C для адаптера питания.

Основные преимущества устройства: возможность подключения до 4 дополнительных USB-устройств к ПК/ноутбуку; возможность внешнего питания через порт USB-C при использовании энергоемких гаджетов; для установки не требуются драйверы или программное обеспечение; поддержка операционных систем Windows 10/11, macOS, Linux; компактные размеры и лаконичный дизайн.

USB-концентратор OU1140 доступен для заказа у дистрибьюторов и партнеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $19.