Компания Origo представляет новую многофункциональную 9-в-1 док-станцию USB-C OU3350SNPD

Компания Origo представляет новую многофункциональную 9-в-1 док-станцию USB-C OU3350SNPD. Новинка предназначена для организации подключения различных периферийных устройств к ПК / ноутбукам / планшетам и расширения их функциональных возможностей за счет добавления дополнительных интерфейсов. Док-станция OU3350SNPD обеспечивает совместимость с распространенными операционными системами. Об этом CNews сообщили представители Origo.

Разъем для подключения к ПК: USB Type-C. Порты: 1 х USB 3.0 (до 5 Гбит/с), 2 х USB 2.0 (до 480 Мбит/с), 1 х HDMI (4K @ 60 Гц), 1 х Gigabit Ethernet RJ-45 (до 1000 Мбит/с), 1 х USB Type-C/PD 3.0 (100 Вт). Слоты для карт SD/TF/microSD. Аудиоразъем 3,5 мм, 4 контакта (TRRS). Аудиоразъем 3,5 мм (Mic).

Основные преимущества устройства: функциональность нескольких автономных адаптеров: возможность подключения к ПК / ноутбуку / планшету внешних жестких дисков, принтера, клавиатуры, мыши, широкоформатного монитора, проектора, гарнитуры, микрофона и др.; наличие гигабитного порта для Ethernet-подключения; высокоскоростной обмен данными; автоматическая установка драйверов при первом подключении; поддержка операционных систем Windows 10/11, macOS 14; компактные размеры и лаконичный дизайн.

Компания ORIGO представляет новую многофункциональную 9-в-1 док-станцию USB-C OU3350SNPD

Док-станция OU3350SNPD доступна для заказа у дистрибьюторов и партнеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $56.