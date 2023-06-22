Новый неуправляемый PoE-коммутатор Smartec на восемь портов для сетевых видеонаблюдения и других систем

Пополнивший недавно линейку оборудования Smartec универсальный PoE-коммутатор (восемь портов PoE, два порта Uplink) обеспечивает обмен данными между сетевыми устройствами и питание этих устройств через стандартную витую пару. Среди функциональных возможностей коммутатора – поддержка двух дополнительных режимов работы. Режим EXTEND предназначен для передачи данных на расстоянии до 250 метров. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Режим VLAN позволяет изолировать порты, что повышает безопасность обмена данными. Модель автоматически определяет типы подключенных устройств, поддерживаемый ими PoE-стандарт, скорости передачи данных, тип кабеля (MDI/MDIX), и при необходимости может перезапускать PoE-порты. Коммутатору не страшны грозовое перенапряжение (защита – до 4 кВ) и электростатические разряды (защита – до 8 кВ), а среднее время его наработки на отказ составляет 100 тыс. часов.

Работающий на основе технологии PoE коммутатор ST-NS008MB-MD обеспечивает передачу данных между сетевыми устройствами систем видеонаблюдения, контроля доступа, IP-телефонии, а также (например, если подвести отдельный электрический кабель питания по каким-то причинам невозможно) по стандартной витой паре в сети Ethernet осуществляет питание этого оборудования. Компактный корпус позволяет разместить PoE-коммутатор на восемь портов в стандартной аппаратной стойке 19 дюймов с помощью опционального адаптера ST-NS006BR или использовать настольный вариант. Устройству не страшны грозовое перенапряжение и электростатические разряды. О таких параметрах работы, как активность портов, режим работы и состояние питания информируют светодиодные индикаторы на корпусе коммутатора. Надежность ST-NS008MB-MD подтверждается заявленным производителем временем наработки на отказ – 100 тыс. часов.

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Из 10 портов стандарта RJ-45, которыми оснащен PoE-коммутатор, восемь обеспечивают PoE-подключение, два – Uplink. Передачу и прием данных все порты осуществляют со скоростью 10 или 100 Мбит/с. Мощность, которой обладает PoE-коммутатор, составляет до 30 Вт на каждый порт PoE (общий бюджет – 120 Вт). Расширение сети – задача портов Uplink, именно они соединяют коммутатор с вышестоящим по логической структуре коммутатором или маршрутизатором.

PoE-коммутатор ST-NS008MB-MD имеет дополнительные режимы работы. Режим EXTEND обеспечивает передачу данных по технологии PoE на расстоянии до 250 метров и при скорости 10 Мбит/с. Таким образом, легко преодолевается стандартное для Ethernet-сетей 100-метровое ограничение, и для подключения удаленных устройств не требуются PoE-репитеры. При активировании режима VLAN подключенные к коммутатору устройства разделяются на подсети и могут взаимодействовать только внутри них – это повышает безопасность передачи данных.

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Так как данный PoE коммутатор на восемь портов является неуправляемым устройством, сложные настройки и конфигурирование перед началом эксплуатации не требуются. Определение скорости передачи данных, типа подключенного устройства и поддерживаемого им PoE-стандарта ST-NS008MB-MD производит автоматически. Тип кабеля (прямая – MDI или перекрещенная – MDIX витая пара) порты неуправляемого коммутатора также определяют автоматически. Если возникает потребность, коммутатор может произвести перезапуск PoE-портов.

Новый PoE коммутатор на восемь портов Smartec ST-NS008MB-MD уже доступен для заказа в компании «АРМО-системы».