Новинка Smartec — неуправляемый PoE коммутатор ST-NS224MB-GD для систем безопасности

Линейку сетевого оборудования Smartec пополнил неуправляемый коммутатор ST-NS224MB-GD, который рассчитан на распределение трафика в Ethernet-сетях, например, в рамках IP-систем видеонаблюдения, IP-телефонии и т.д. ST-NS224MB-GD оборудован 24 портами 10/100 Мбит/с с инжекторами PoE для подачи питания на подключенные IP-устройства и двумя гигабитными Uplink портами, а его пропускная способность составляет 16 Гбит/с. Этот неуправляемый коммутатор обеспечивает автоматическое определение типа подключенного устройства, поддерживаемого им стандарта PoE, скорости передачи данных, типа кабеля (MDI/MDIX) и, к тому же, может работать в режимах VLAN и EXTEND.

Суммарно неуправляемый коммутатор ST-NS224MB-GD оборудован 26 портами, из которых 24 – это PoE порты для подключения периферийных IP-устройств, поддерживающие скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с, а еще 2 – Uplink порты, предназначенные для гигабитных подключений (1000 Мбит/с). При этом прямая подача питания на оконечное оборудование реализована в ST-NS224MB-GD по всем 24 PoE портам в соответствие со стандартами IEEE 802.3 af/at, а наличие встроенного источника питания на 260 Вт обеспечивает достаточную мощность, чтобы питать и сам коммутатор, и выделять до 30 Вт на каждое подключаемое IP-устройство.

Дополнительно коммутатор ST-NS224MB-GD поддерживает VLAN и EXTEND режимы. Так, для повышения безопасности передачи данных этот неуправляемый коммутатор может работать в режиме изоляции портов VLAN, когда подключенные к нему устройства разделяются на подсети и могут «общаться» между собой только внутри них. Режим EXTEND применяется для увеличения максимально возможного расстояния между коммутатором и подключенным к нему IP-устройством до 250 метров (при стандартных для Ethernet-сетей 100 метрах) без применения PoE-репитеров. При этом сохраняется передача данных до 10 Мбит/с и PoE-питание устройств.

Конструктивные особенности модели ST-NS224MB-GD позволяют использовать этот коммутатор в настольном варианте или размещать его в стандартной аппаратной 19-дюймовой стойке. При этом он предназначен для эксплуатации в температурном диапазоне от -10 до +55 °C при относительной влажности до 90%, а также имеет защиту от грозового перенапряжения до 6 кВ и электростатического разряда до 4 кВ. Кроме того, неуправляемый коммутатор снабжен светодиодными индикаторами, которые «информируют» об активности портов, режиме работы и состоянии питания устройства.

Новый сетевой неуправляемый коммутатор Smartec ST-NS224MB-GD уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».