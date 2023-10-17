Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Студентки НИТУ МИСИС создали систему проверки подлинности изображения лиц

Студентки университета МИСИС создали кастомную нейросеть для определения наличия лиц на фотографиях и вычисления подлинных. Загружать изображения для проверки можно через специально разработанное веб-приложение, также предусмотрена возможность анализа в реальном времени через камеру компьютера. Для обучения нейросети использовались 16,5 тыс. настоящих и фейковых фотографий. Разработка, сделанная по заказу компании VK, получила первое место на хакатоне Innoglobalhack. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

Для решения задачи по созданию face anti-spoofing — комплекса защитных мер, направленных на предотвращение обмана систем защиты путем предъявления ей «ложного» лица — разработчики используют системы с применением внешних датчиков электронных устройств или анализом видео-отрывка, по которому можно определить, настоящее ли перед нами лицо и окружение вокруг него и др.

Перед студентами-участниками хакатона стояла задача — предложить систему проверки подлинности изображения лица только по изображению с использованием методов машинного обучения. В своей работе разработчики опирались на обманы presentation attacks: использование фотографии лиц в печатном и электронном виде, а также объемных масок, имитирующие черты лица человека.

Студентки Университета МИСИСАлиса Семенова, Алина Бурыкина, Елизавета Борисенко — проанализировали пять существующих нейросетей, выбрали из них две самые перспективные, и на основе проведенных экспериментов и наблюдений разработали кастомную версию представляющую собой двухступенчатую систему.

«Важным этапом разработки решения с использованием машинного обучения является поиск набора данных для обучения моделей (в данном случае речь идет о большом количестве фотографий с примерами как реальных лиц, так и «ложных»). Мы использовали набор данных из 16,5 тыс. изображений: подлинных и фейковых с примерно равномерным распределением по типам обмана систем распознавания лиц: с помощью печатных фотографий и изображений на экранах электронных устройств, масок и персонажей мультфильмов. А также сами напечатали фотографии людей с различными внешними признаками, сделали их «ложные» изображения и добавили в выборку», — сказала Алиса Семенова, студентка 4 курса университета МИСИС.

На первом этапе распознавания лица используется предобученная нейронная сеть MTCNN, которая определяет положение лица на картинке. Затем на изображение добавляется специальное поле, 60% от площади которого составляет анализируемое лицо. Такое приближение дает значительный прирост в точности. Далее используется сеть InceptionResnet, дающая числовые представления особенностей лица. Это позволило избежать смещения в предсказании модели, которая помимо лица анализирует все изображение в целом.

На втором этапе используется еще несколько слоев нейронной сети для отбора признаков изображения. Результаты двух этапов объединяются и проходят через несколько финальных слоев для получения окончательного вывода о подлинности изображения. Этот подход позволил команде достичь высокого значения точности при определении подлинности лиц.

Виктор Силкин «Супервэйв Групп»: Бережное отношение к ресурсам становится хорошим тоном
Техника

Для нейросети было создано специальное веб-приложение, с помощью которого можно анализировать изображения лиц на подлинность, в том числе в режиме реального времени через камеру компьютера.

***

Университет науки и технологий МИСИС — ставит перед собой задачу внести максимальный вклад в развитие экономики за счет прорывных разработок и качественной подготовки специалистов. В научно-исследовательской деятельности университет МИСИС концентрируется на таких приоритетных направлениях, как металлургия, горное дело, материаловедение, квантовые технологии, биоматериалы и биоинженерия, альтернативная энергетика, аддитивные и информационные технологии. В вузе действует порядка 45 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. В состав университета входит 7 институтов и 6 филиалов — четыре в России и два за рубежом. В вузе более 23 тыс. обучающихся, 25% студентов — граждане 86 стран.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На российском рынке ноутбуков переворот. Сменился лидер, топ-5 полностью перетасован

Microsoft запугивает пользователей, чтобы те не устанавливали Chrome и Firefox

Открыта компания для развития знаменитого CommuniGate Pro. Нанимаются программисты, назначен гендиректор с опытом работы с госами

Холдинг «Т1» возглавил выходец из ВТБ

Какие цифровые решения нужны госсектору

ИИ впервые прочитал древнегреческий текст на свитке, сожженном извержением Везувия

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще