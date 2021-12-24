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В сети отелей Cosmos Hotel Group появятся электрозарядные станции Sitronics Group

Sitronics Group обеспечит установку и подключение станций к своей веб-системе управления, а также их сервисное обслуживание. Посетители и гости отелей смогут зарядить электротранспорт с помощью мобильного приложения Sitronics Electro. Зарядные системы будут установлены во всех городах присутствия отелей Cosmos Hotel Group – Москве, Новосибирске, Казани, Воронеже, Ярославле, Волгограде, Астрахани, Ижевске, Петрозаводске, Сочи, а также в Республике Алтай. В дальнейшем планируется, что в каждом новом отеле под брендом Cosmos появятся подобные станции.

Открытие зарядных станций для комфортного пребывания владельцев электромобилей в отелях Cosmos Hotel Group соответствует принципам устойчивого развития группы АФК «Система», в состав которой входят Cosmos Hotel Group и Sitronics Group.

«Применение новых технологий в наших отелях и забота об окружающей среде являются важными элементами стратегии развития Cosmos Hotel Group. Поэтому нам важно участвовать в подобных проектах. Тем более, что они носят и социальный характер. Благодаря нашей широкой географии мы можем вносить свой вклад в популяризацию «зеленых» технологий, которые становятся сейчас все более востребованными», – сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн.

«Сотрудничество с Cosmos Hotel Group станет еще одним направлением нашего продуктивного взаимодействия с компаниями группы АФК «Система», а также нашим очередным шагом к расширению собственной сети электрозарядной инфраструктуры по всей стране», – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Сегодня станции под брендом Sitronics Electro уже заряжают транспорт в Москве, Ульяновске и Нижнем Новгороде. Мы поставляем комплексное решение для коммерческих клиентов и государственных заказчиков – это зарядные станции для частного или общественного электротранспорта с цифровой платформой управления и удобным пользовательским приложением», – сказал исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

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