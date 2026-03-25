E-Prom получило заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на ЭЗС

Компания E-Prom первая в стране получила заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на зарядные станции для электротранспорта. Документ подтверждает, что оборудование соответствует техническим требованиям компании и может применяться на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети». Об этом CNews сообщили представители E-Prom.

Заключение распространяется на модели E-Prom 60, E-Prom 90, E-Prom 120 и E-Prom 150. Станции предназначены для зарядки электромобилей постоянным током и поддерживают разъемы CHAdeMO, CCS и GB/T. Линейка рассчитана на подключение к сети 380 В с частотой 50 Гц. Оборудование выпускается в уличном исполнении со степенью защиты IP54 и подходят для зарядки высоковольтных тяговых батарей электромобилей.

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

По данным компании работа по аттестации заняла два года. За это время ЭЗС E-Prom прошли более 60 испытаний, включая проверку технических характеристик, параметров работы и соответствия требованиям, предъявляемым к оборудованию для применения на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети».

Успешная аттестация подтверждает полное соответствие ЭЗС всем требованиям, предъявленным ПАО «Россети» к данному виду оборудования и даёт возможность расширить применение зарядных станций для электротранспорта в инфраструктурных и отраслевых проектах. Заключение также подтверждает высокий технический уровень оборудования и кратно повышает его конкурентоспособность на рынке зарядных устройств.

