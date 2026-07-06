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Решение НИИЭТ внедрено в контроллер зарядных станций Pandora EV UCCS

Производитель микроконтроллеров НИИЭТ (входит в группу компаний «Элемент») и калужская компания Pandora, разработчик автомобильной электроники, представили универсальный контроллер зарядных станций постоянного тока Pandora EV UCCS с российским микроконтроллером К1921ВГ015 на архитектуре RISC-V. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

Pandora EV UCCS – это промышленный программируемый контроллер, монтируемый на DIN‑рейку. Устройство разработано в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61131‑1‑2016 и выполняет функции центрального управляющего узла зарядной станции постоянного тока. Кроме того, он координирует работу ключевых подсистем: от логики станции и энергетических модулей до периферийных устройств и каналов связи с системами верхнего уровня.

Важной особенностью контроллера является поддержка ключевых стандартов зарядки, среди которых CHAdeMO, ISO 15118, DIN SPEC 70121-2014 CCS Combo 2 и GB/T 27930-2015. Благодаря этому Pandora EV UCCS обеспечивает совместимость с широким спектром электромобилей, представленных на российском рынке. При этом реализация поддержки протоколов на уровне встроенного ПО контроллера гарантирует стабильную и предсказуемую работу устройства в реальных условиях эксплуатации.

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Ключевым технологическим решением в составе Pandora EV UCCS стал микроконтроллер К1921ВГ015 производства НИИЭТ. Именно его внедрение позволило компании получить ряд существенных преимуществ. Так, контроллер соответствует критериям «российское изделие» согласно требованиям ПП РФ №719. Это означает, что Pandora EV UCCS может участвовать в федеральных проектах по развитию зарядной инфраструктуры, в том числе в рамках ПП РФ № 1292, и претендовать на меры государственной поддержки. Использование отечественного микроконтроллера позволило исключить риски, связанные с волатильностью цен и перебоями поставок импортных компонентов.

Успешный запуск решения дал возможность тиражировать его на другие линейки продукции Pandora, в частности, на «Всепогодные» и «Многопортовые» быстрые зарядные станции постоянного тока на территории России и в странах СНГ.

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