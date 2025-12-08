АО «Сетевая компания» установила 40 станций, оснащенных искусственным интеллектом

АО «Сетевая компания» совместно с E-Prom внедряет инновационные электрозарядные станции, оборудованные системами искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители АО «Сетевая компания».

Первая интеллектуальная зарядная станция была запущена в августе 2025 г. Одна из особенностей данной разработки – голосовое оповещение о том, что парковочное пространство перед зарядной станцией предназначается для заряда электромобилей. Система распознает транспортное средство и момент открытия двери водителем, после чего автоматически выдает голосовое предупреждение. В настоящее время проводятся полевые испытания с возможностью «дообучения» алгоритмов в реальных условиях.

«Система распознает различные препятствия перед зарядной станцией, будь то сугроб или другие объекты, – сказал Марат Нургалиев, коммерческий директор E-Prom. – Эта информация может оперативно передаваться как владельцу станции, так и пользователям через мобильное приложение, предупреждая о невозможности подъезда к ЭЗС. Кроме того, система распознает государственные номера транспортных средств, что дает дополнительные возможности для мониторинга».

На территории Республики Татарстан АО «Сетевая компания» уже обслуживает 184 электрозарядной станции, в том числе произведенных компанией E-Prom. Современные ЭЗС рассчитаны на электромобили мощностью от 60 до 150 кВт и укомплектованы всеми популярными типами разъемов – Chademo, Combo CCS, а также GB/T, который становится все более востребованным для электромобилей китайского производства.

«В текущем году мы установили 40 станций с интегрированной системой видеонаблюдения, – сказал Наиль Салахутдинов, начальник отдела развития прочих видов деятельности АО «Сетевая компания». – Это решение выполняет три ключевые функции: обеспечивает безопасность оборудования, предоставляет сервисные оповещения для водителей и позволяет дистанционно администрировать работу станций. Администратор может оперативно выявить наличие препятствий, например, снежных заносов, и направить бригаду для обеспечения доступа к зарядной станции».

Для максимального удобства пользователей разработано и внедрено мобильное приложение «ЭЗС СК», доступное на платформах App Store и Google Play. Приложение предоставляет возможность не только оплачивать услуги зарядки, но и пользоваться рядом дополнительных сервисов.

Интеграция искусственного интеллекта в зарядную инфраструктуру – это одно из немногих в мире решений, где ИИ применяется для контроля ЭЗС в реальных условиях. В перспективе функциональность «умных» станций будет расширяться за счет новых сервисных и технологических задач, а также совершенствования алгоритмов распознавания и обмена данными.