E-Prom объединяет силы с Electrifly: 400 станций в ведущих приложениях

Российский производитель зарядных станций E-Prom и федеральный оператор зарядной инфраструктуры Electrifly заключили соглашение о стратегическом партнерстве. С IV квартала 2025 г. Electrifly принимает под свое операционное управление сеть зарядных станций E-Prom. Об этом CNews сообщили представители E-Prom.

Согласно условиям партнерства, владельцы электромобилей получат возможность запускать и оплачивать зарядные сессии на станциях E-Prom с помощью популярных приложений: Electrifly, 2Chargers и Evolute. В ближайшей перспективе станции также появятся в приложениях «Яндекс Заправки» и «Атом».

Electrifly обеспечит полный цикл услуг: подключение станций E-Prom к собственной системе управления, техническую поддержку пользователей, биллинг и продвижение станций в приложениях для электромобилистов. Это позволит E-Prom сосредоточиться на своей основной компетенции – создании оборудования и развитии зарядной инфраструктуры в регионах, где она особенно востребована, одновременно усиливая узнаваемость бренда.

«Мы создали технологичное и надежное оборудование, но понимаем, что итоговый клиентский опыт — это не только железо. Это бесперебойная работа, мгновенная помощь и простая оплата. Electrifly полностью закрывает наши потребности и интересы в вопросах развития собственной сети станций, и мы уверены, что наше партнерство станет новым отраслевым стандартом, выгодным для всех: для нас, для оператора и, что самое главное, для водителей», — сказал Нургалиев Марат Фаатович, коммерческий директор E-Prom.

«Эта сделка — логичный шаг для зрелого рынка. Она подтверждает тренд на разделение ролей: производитель фокусируется на качестве оборудования и развивает сеть под своим брендом, а оператор делает упор на качестве сервиса. Мы не просто «подключили» станции, а интегрировали их в нашу экосистему. Владельцы сети E-Prom получат все преимущества платформы — доступ к детальной аналитике и инструментам монетизации. А также, максимальный охват, присутствуя сразу в нескольких популярных приложениях», — отметил Сергей Бажин, CEO Electrifly.

Для E-Prom партнерство означает стратегическое высвобождение ресурсов. Компания получает возможность сконцентрироваться на своей экспертизе — передовых R&D и создании лучшего оборудования, передав клиентский сервис и продвижение сети профессионалам. При этом E-Prom не просто сохраняет, а усиливает свой бренд, продолжая масштабировать собственную сеть станций, которая сегодня насчитывает 350 быстрых и 50 медленных зарядных станций в 42 регионах России.

Для рынка такой подход позволяет ускорить развитие зарядной сети в стране. Производители смогут быстрее масштабировать инфраструктуру, а операторы — предлагать водителям единый стандарт сервиса на станциях разных производителей, что формирует единое пространство для электромобилистов по всей России.

Для водителей сотрудничество обеспечивает бесперебойную работу станций благодаря качественной поддержке и возможность запустить и оплатить сессию одним из привычных популярных приложений без дополнительных скачиваний. Совокупная мощность сети E-Prom достаточна, чтобы обеспечить электроэнергией целый город с населением 30–50 тысяч человек.

Благодаря интеграции с системой управления Electrifly станции E-Prom, оснащенные тремя типами коннекторов (CCS, CHAdeMO, GBT), станут доступны более широкому кругу пользователей. Это соответствует стратегии компании по созданию единого пространства для электромобилистов с круглосуточной поддержкой и единым стандартом сервиса.