Три года без сбоев: первый зарядный комплекс E‑Prom в Чувашии стал моделью для тиражирования

Электрозарядный комплекс, спроектированный и реализованный компанией E‑Prom в Чебоксарах, отработал три года в режиме непрерывной эксплуатации. Запущенный в 2023 г. как один из первых в Поволжье распределенных зарядных комплексов большой мощности, объект подтвердил жизнеспособность формата, который сегодня закладывается в государственную концепцию развития электротранспорта до 2030 г. и тиражируется операторами по всей стране. Об этом CNews сообщили представители E‑Prom.

На момент запуска формат распределенного зарядного комплекса большой мощности в регионах еще не был распространен — в самой Чувашии тогда работало лишь несколько отдельных зарядных станций. Сегодня, по данным отраслевых аналитиков, в России действует более 8 тыс. публичных ЭЗС, а правительство планирует ввести еще 3,3 тыс. быстрых станций в 2026 г. в рамках концепции на 72 тыс. точек к 2030 г.

Площадка изначально проектировалась как точка с высокой пропускной способностью. Установленное оборудование поддерживает стандарты CHAdeMO, Type 2, GB/T и CCS Combo 2, что позволяет одновременно обслуживать практически все модели электромобилей, представленные на российском рынке. Время полной зарядки составляет от 30 мин до 1,5 ч в зависимости от емкости батареи и выбранного разъема.

Объект был реализован в рамках региональной программы развития зарядной инфраструктуры Чувашской Республики. Опробованная в Чебоксарах модель легла в основу подхода, который E‑Prom сегодня применяет при проектировании новых объектов в других регионах.

«Когда мы проектировали комплекс в Чебоксарах в 2023 г., рынок только формировался: распределенных зарядных хабов в регионах практически не было, а инженерные решения приходилось отрабатывать фактически с нуля. Сегодня, спустя три года непрерывной эксплуатации, мы видим, что заложенные тогда подходы - мультистандартность, запас по мощности, динамическое распределение нагрузки — оказались устойчивыми. Именно ранние региональные проекты позволили нам сформировать инженерную базу, которая сейчас востребована при массовом строительстве хабов по всей стране». — отметил заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Е-Пром» Николай Смирнов.

Опыт чебоксарского проекта используется E‑Prom при проектировании зарядной инфраструктуры в новых регионах присутствия.



