Компания E-Prom продемонстрировала линейку зарядных станций от 22 до 150 кВт

Компания E-Prom представила зарядные станции для электромобилей и продемонстрировала модель для частного применения E-Prom Mini PRO. Об этом CNews сообщили представители E-Prom.

E-Prom Mini PRO относится к настенным AC-станциям и рассчитана на мощность до 22 кВт. Модель поддерживает однофазное и трехфазное подключение. По выбору заказчика устанавливается один коннектор Type 1, Type 2 или GB/T. Станция ориентирована на частные дома, паркинги и небольшие коммерческие площадки.

В базовой комплектации Mini PRO поставляется с тремя RFID-картами для авторизации. Это позволяет ограничить доступ к зарядке, если оборудование установлено на открытой парковке или используется несколькими пользователями. В станции предусмотрен контроль утечки переменного тока с автоматическим отключением.

Для объектов с двумя парковочными местами компания продемонстрировала напольную AC-станцию E-Prom 44 кВт. Она рассчитана на одновременную зарядку двух автомобилей в конфигурации 22+22 кВт. Станция оснащена двумя разъемами Type 2 с кабелями по пять метров, выполнена в металлическом корпусе IP54 и поставляется со стойкой высотой 1500 мм. Для модели доступны удаленное управление и мониторинг, обновление ПО и оплата через мобильное приложение.

В сегменте быстрой зарядки была представлена DC-станция E-Prom 150 кВт. Она работает с напряжением до 1000 В и построена по схеме 5×30 кВт. Комплектация включает разъемы CCS Combo 2, CHAdeMO и GB/T с кабелями по пяти метров. Станция поддерживает зарядку до трех электромобилей одновременно и динамическое распределение мощности между подключенными автомобилями.