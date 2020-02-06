«АМДтехнологии» выпустили приложение для автоматизации обслуживания ЦОДов

«АМДтехнологии» объявили о выводе на рынок продукта, позволяющего автоматически собирать и анализировать информацию об оборудовании дата-центров. Использование продукта позволит сервисным службам ЦОДов сэкономить более 30% времени, считают в компании.

Программа разработана в виде мобильного приложения, которое можно установить на планшет или смартфон. Приложение рассчитано на ЦОДы с большим количеством разного по функциональности инженерного оборудования.

«Приложение кодирует метки, которые расклеиваются на оборудовании. С помощью телефона или планшета сотрудник сервисной службы считывает RFID-метки и QR-коды. Данные собираются с учетом типа, номера, компонента оборудования и названия операции по сервисному обслуживанию», – отметили в «АМДтехнологиях».

Затем приложение актуализирует собранную статистическую информацию о процессах и данные о результатах сервисного обслуживания, используя платформу Microsoft Power BI. Это позволяет собрать воедино данные, полученные в процессе проведения работ по сервисному обслуживанию оборудования, и на выходе получить технический отчет о рабочем состоянии каждой единицы в электронном виде.

Максим Сохань, генеральный директор «АМДтехнологии», отметил, что на разработку сервисного приложения потребовалось 18 месяцев, пилот уже протестирован на базе одного из московских дата-центров.

«Сегодня ЦОДы не знают, сколько времени нужно на обслуживание той или иной техники. Не могут автоматически отслеживать состояние оборудования и прогнозировать возможные сбои и затраты на обслуживание инженерных систем», – сказал Максим Сохань.

По его словам, запрос на автоматизацию сервисного обслуживания ЦОДов исходил от рынка. «Дата-центры делают самостоятельные попытки по разработке аналогичных приложений, но создают их заточенными под свои нужды. Мы планируем предложить рынку продукт, который подходит для всей отрасли», – отметил Максим Сохань.

Среди основных функций приложения: сбор и анализ технической информации, перевод первичных сервисных документов (сервисный акт, протокол ТО) в электронный вид, информирование владельца ЦОДа о его работе, контроль за работой инженерного оборудования и своевременная отчетность.

«Автоматизация сделает прозрачной работу сервисных служб, оптимизирует ее и снизит нагрузку. ЦОДы получат аналитику и смогут увидеть результаты измерений, обслуживания, показания приборов и другую информацию за любой период времени, выгрузив отчет из приложения», – сказал Максим Сохань.

По его мнению, аналитика не только упростит оперативное управление дата-центром, но и позволит более эффективно принимать стратегические решения.

В компании планируют продвигать приложение как самостоятельный коробочный продукт для ЦОДов, так и предлагать решение в рамках своей деятельности по строительству и обслуживанию дата-центров. В будущем планируется интеграция сервиса с системой автоматизации Service Desk.