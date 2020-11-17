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«Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр Tier III на 600 стоек в Москве

Интеграция Инфраструктура

«Ростелеком-ЦОД» запустил в эксплуатацию новый дата-центр NORD-5 на Коровинском шоссе в Москве. Общая площадь дата-центра 1,5 тыс. м2. Три машинных зала вместят до 600 стоек заказчиков. Особенностью нового центра обработки данных станет выделенный зал со стойко-местами с повышенной мощностью до 20 кВт. Эксплуатировать и предоставлять услуги дата-центра NORD-5 будет совместная команда «Ростелеком-ЦОД» и DataLine.

NORD-5 соответствует требованиям международного стандарта Tier III Uptime Institute. Все элементы инфраструктурных систем зарезервированы и позволяют обслуживать дата-центр без остановки его работы. «Ростелеком-ЦОД» планирует сертифицировать дата-центр на соответствие требованиям стандарта Tier III по трем программам: проектная документация, построенный ЦОД и эксплуатационная устойчивость.

«В Москве сохраняется высокий спрос на услуги коммерческих ЦОДов, и мы стараемся развивать свою сеть дата-центров так, чтобы поддержать растущие потребности клиентов. В следующем году мы рассчитываем открыть еще одну площадку на 600 стоек и запустить первую очередь масштабного дата-центра уровня Tier IV на 2 тыс. стоек, — сказал первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД» Юрий Самойлов. — В то же время на ближайшие несколько лет важной задачей объединенной команды «Ростелеком-ЦОД» и DataLine станет развитие региональной сети дата-центров уровня Tier III по всей России. До конца года мы планируем запустить в эксплуатацию новые площадки в Санкт-Петербурге и Новосибирске, полным ходом идут работы по проектированию ЦОДов в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. На этих площадках клиенты смогут получить доступ не только к традиционной услуге размещения оборудования, но и более высокоуровневым облачным сервисам».

Напомни, что DataLine и «Ростелеком-ЦОД» объединились в начале 2020 г.



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