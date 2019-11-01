Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» рекомендовал выплату дивидендов по итогам успешной интеграции

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная и онлайн компания по торговле электроникой и бытовой техникой, сообщила, что совет директоров рекомендовал к утверждению на внеочередном общем собрании акционеров 3 декабря 2019 г. дивиденды по результатам интеграции «М.Видео» и «Эльдорадо» за 2018-2019 гг.

Совет директоров рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров дивиденды за девять месяцев 2019 г. в размере 33,37 руб. на одну обыкновенную акцию «М.Видео». В соответствии с российским стандартом бухгалтерской отчетности финансовый результат синергии от интеграции компаний за 2018-2019 гг. отражен в III квартале 2019 г. Общая сумма дивидендов может составить порядка 6 млрд руб.

«Группа "М.Видео-Эльдорадо" в этом году успешно завершила интеграцию всех активов, приобретенных в 2018 г., не только организационную, но и юридическую, и технологическую. В результате, компания вошла в десятку крупнейших публичных ритейлеров в мире в своем сегменте по выручке и в тройку по эффективности. Группа использовала собственные средства для всех капитальных затрат, связанных с объединением ИТ-систем, увеличивая при этом прибыльность. Группа увеличила EBITDA margin до 6% в 2018 с 5% в 2017, синергии составили 6 млрд руб. в 2018. Группа "М.Видео-Эльдорадо" продолжает укреплять свои рыночные позиции, являясь крупнейшим публичным онлайн-ритейлером в России. Совет директоров удовлетворен результатами объединения и темпами развития компании и считает, что группа "М.Видео-Эльдорадо" получает запланированные финансовые результаты и может вернуться к практике регулярных ежегодных выплат дивидендов после двухлетнего перерыва, в течение которого компания построила отличный фундамент для дальнейшего роста акционерной стоимости», – сказал председатель совета директоров «М.Видео» Саид Гуцериев.