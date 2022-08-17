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МТС завершила выплаты дивидендов за 2021 год

МТС объявила о завершении выплаты дивидендов по финансовым результатам деятельности компании в 2021 г.

Общий размер выплаченных дивидендов составил 33,85 руб. на одну обыкновенную акцию или 48,2 млрд руб. Владельцы американских депозитарных расписок (ADR) будут иметь право на получение дивидендов после конвертации депозитарных расписок в обыкновенные акции ПАО «МТС» в соответствии с действующим российским законодательством. В рамках закрывающейся в настоящее время программы ADR, период конвертации ADR в обыкновенные акции ПАО «МТС» закончится 12 января 2023 г. (включительно).

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