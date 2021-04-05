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«М.Видео-Эльдорадо» планирует выплатить дивиденды в размере 6,8 млрд рублей

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«М.видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о том, что совет директоров компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды размере 6,8 млрд руб. или 38 руб. на одну обыкновенную акцию «М.видео».

Общая сумма дивидендов, рекомендованных к выплате советом директоров группы «М.Видео-Эльдорадо» может составить порядка 6,831 млрд руб. или 38 руб. на одну обыкновенную акцию. Очередное общее собрание акционеров группы пройдёт 7 мая 2021 г. Совет директоров рекомендовал утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 18 мая 2021 г.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» по итогам работы в первой половине 2020 г. выплатила дивиденды в размере 5,4 млрд руб., что составило 30 руб. на одну обыкновенную акцию «М.видео». Таким образом, общая сумма дивидендных выплат по итогам работы в 2020 г. может составить 12,2 млрд руб. (68 руб. на одну обыкновенную акцию), что соответствует 100% показателя скорректированной чистой прибыли компании по МСФО 17 за 2020 г.

Рекомендации совета директоров по дивидендным выплатам полностью отвечают параметрам новой дивидендной политики, утверждённой в феврале 2021 г. Согласно условиям политики, группа планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО 17. Компания намерена осуществлять дивидендные выплаты два раза в год. Являясь одним из элементов новой стратегии развития компании, дивидендная политика отражает усиление финансовых результатов группы и дополняет долгосрочные цели по росту компании. Политика полностью учитывает структуру капитала компании и её потребности в капитальных затратах, включая все новые стратегические инициативы и дальнейшую цифровую трансформацию, а также предоставляет гибкость для обеспечения финансовой стабильности в процессе реализации новой стратегии. В то же время новая политика предоставляет более прозрачный механизм для оценки инвесторами потенциального дивидендного дохода.

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