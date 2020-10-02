Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2020 года

Бизнес Финансовые результаты Телеком Мобильная связь

Внеочередное общее собрание акционеров МТС, российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, одобрило выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2020 г. в размере 8,93 руб. на одну обыкновенную именную акцию (17,86 руб. на одну АДР) или в общей сложности 17,842 млрд руб.

Собрание состоялось 30 сентября 2020 г. Дата закрытия списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 12 октября 2020 г. Выплаты по дивидендам должны завершиться не позднее 17 ноября 2020 г.

Другие материалы рубрики

Человечество впервые в истории потратило на облака больше, чем на «обычное железо»

У человечества кончились деньги на дорогие смартфоны. Весь мир переходит на дешевые

На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал

Российский серверный рынок бурно растет. Лидер RISC-систем - отечественная компания

Россияне начали сметать с полок дорогие смартфоны

В России грандиозное падение продаж рекламы по всем статьям кроме интернета

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Техноблог

Почему к дрону-охраннику от Amazon слишком много вопросов?

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра