«Мегафон» запускает программу развития ИТ-специалистов Узбекистана

«Мегафон» совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу развития и трудоустройства ИТ-специалистов.

Сотрудничество направлено на обучение и развитие ИТ-специалистов разного уровня по самым востребованным специальностям в области разработки и программирования. После обучения участникам в зависимости от квалификации будет доступна программа стажировки или возможность сразу приступить к работе над реальными проектами в команде «Мегафона».

«У «Мегафона» обширная экспертиза в реализации самых сложных ИТ-проектов. В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране – Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи Ucell, – сказал генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан. – Мы видим огромный потенциал страны как крупнейшего ИТ-хаба в Центральной Азии, и мы готовы вносить свой вклад в развитие, делиться экспертизой и задействовать собственные ресурсы для подготовки профильных специалистов высокого класса».

По данным обзора рынка труда за 2021 г., подготовленного «Headhunter Узбекистан», сегодня ИТ занимает второе место среди самых востребованных профессиональных областей у работодателей страны. Доходы работников отрасли ИТ традиционно занимают верхнюю строчку рейтинга — как по уровню, так и по динамике роста относительно 2020 г.

«Сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи ИТ-специальностям. Так, если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен ИТ-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тыс. К 2030 г. поставлена задача довести число ИТ-специалистов до миллиона человек, – сказал Олег Пекось, первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. – Мы рассчитываем, что сотрудничество с «Мегафон» придаст импульс вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ».