МТС запустила высокоскоростной интернет в «краю колокольчиков»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении и усилении покрытия сети в населенных пунктах, расположенных на территории Валдайского района Новгородской области. Интернет МТС на скорости до 150 Мбит/с стал доступен местным жителям, дачникам и туристам на территории деревень Ящерово, Русские Новики и Новотроицы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Валдайский район знаменит своим природным ландшафтом, большим количеством озер, живописными лесами, а также популярными сувенирами – валдайскими колокольчиками. Исторически Валдай был центром литья ямщицких колокольчиков, а сейчас здесь находится один из самых удивительных музеев России - музей колоколов и колокольчиков. Музеи, достопримечательности и природа Валдая привлекают большое количество отдыхающих и туристов. Особым вниманием пользуются экологические тропы и маршруты по территории Валдайского национального парка.

За счет обновления оборудования, интернет МТС на высоких скоростях теперь доступен жителям и отдыхающим в деревнях Ящерово, Русские Новики и Новотроицы Валдайского района, расположенных вблизи территории Валдайского национального парка. В результате проведенных работ, дачники, жители деревень, туристы и посетители рекреационных зон смогут оставаться на связи со своими близкими, созваниваться в мессенджерах, в том числе по видеосвязи, оперативно выкладывать в соцсетях видео и фото, смотреть кино и видеоролики, а также скачивать «тяжелый» контент через интернет.

«В летний сезон большое количество туристов и отдыхающих как из Новгородской области, так и из соседних Петербурга и Москвы устремляются на дачи и на природу. Край озер, рек и лесов, Валдай, особенно подходит тем, кто хочет отдохнуть от шума большого города. Но для горожан, привыкших к высокому качеству связи, важно оставаться в контакте со внешним миром и получать телеком-услуги в полном объеме. Именно поэтому мы постоянно анализируем нагрузки на сеть и модернизируем оборудование по всей территории Новгородской области, чтобы абоненты МТС могли пользоваться качественной голосовой связью и интернетом, следить за новостями, общаться в соцсетях, смотреть ТВ-программы, фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре KION, а также пользоваться другими цифровыми продуктами экосистемы МТС», — сказал технический директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.