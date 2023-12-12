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«Сбер» локализует производство умных телевизоров в Новгородской области

«Сбер» и компания-партнёр SberDevices (ООО «Салютдевайсы») планируют перенести до 50% производства умных телевизоров Sber на территорию особой экономической зоны «Новгородская». Инвестиционный проект был представлен в ходе заседания наблюдательного совета ОЭЗ «Новгородская».

Работы по оснащению производственной площадки запланированы в 2024 г., а старт производства — на IV квартал 2024 г. Размер арендуемой производственной площади составит 7,5 тыс. м2, где будут производиться телевизоры с диагональю от 43 до 75 дюймов.

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В производстве планируется задействовать современное оборудование и более 200 высококвалифицированных сотрудников. Большинство ключевых технологических операций планируется автоматизировать, что снизит себестоимость изготовления продукции. При этом 100% выпущенных телевизоров будут проходить строгий контроль качества.

Умные телевизоры Sber — это современные устройства, которые работают под управлением надёжной российской операционной системы «Салют ТВ». Программное обеспечение собственной разработки открывает пользователям доступ к различным онлайн-кинотеатрам и видеосервисам, веб-браузеру, приложениям для Smart TV, а также удобному голосовому управлению через виртуального ассистента «Салют».

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