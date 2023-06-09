Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС обеспечила интернетом родину «холынских огурцов» и еще четыре деревни в Новгородской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой из операторов обеспечила устойчивое покрытие 4G на территории пяти деревень в Новгородском, Чудовском и Валдайском районах Новгородской области. За счет установки нового оборудования местные жители получили доступ к скоростному мобильному интернету и могут пользоваться современными цифровыми сервисами для работы, учебы и отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростным интернетом теперь обеспечены деревня Котовицы, ведущая свою историю с 1500 г., деревня Карпея, расположенная вблизи дороги на Демянск, деревни Рядчино на Валдае, Деделево в Чудовском районе и деревня Холынья, славящаяся особым бочковым методом засолки огурцов в реке. Летопись «холынского огурца» ведется еще со времен Ивана III, и до сих пор этот хрустящий продукт известен и любим жителями Новгородчины.

После установки нового оборудования у жителей деревень появились устойчивый голосовой сигнал и мобильный интернет стандарта 4G.

«Запуск 4G в этих деревнях Новгородской области – часть большой программы МТС по развитию сети в регионе. Современный стандарт связи позволяет жителям деревень и тем, кто приезжает на отдых в летний сезон, оставаться на связи с близкими, искать информацию и читать новости в интернете, смотреть фильмы и оригинальные сериалы в онлайн-кинотеатре KION МТС и использовать другие сервисы нашей экосистемы», — сказал технический директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.

МТС обновляет сеть по всей территории Новгородской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 80% как в районных центрах, так и в малых населенных пунктах области.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G

В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет

«Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает

Россия сделает ставку на древний тип связи, чтобы сеть ловила повсюду

Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi

Операторов связи оштрафуют на миллиарды за отказ помогать спецслужбам

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?
Показать еще