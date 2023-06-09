Новгородская областная нотариальная палата внедрила электронный архив «Этлас»

Новгородская областная нотариальная палата внедрила в свою работу электронный архив «Этлас». Использование современного программного обеспечения гарантирует, что нотариальные действия совершаются в кратчайшие сроки и в точном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Новгородская областная нотариальная палата (НОНП) — это профессиональное объединение нотариусов, занимающихся частной практикой. Палата начала свою работу в 1993 г.

Все эти годы НОНП представляет и защищает интересы нотариусов, оказывает им помощь и содействие в работе, организует стажировку лиц, претендующих на должность нотариусов, обеспечивает страхование нотариальной деятельности и выполняет другие функции.

Нотариус — независимое лицо, которое помогает обычным гражданам и компаниям проводить сделки безопасно и по закону. Нотариус проверяет документы, удостоверяет подписи на них, заверяет копии, составляет доверенности, дарственные, завещания. Нотариус гарантирует соблюдение закона: перед заключением сделки или выдачей доверенности он проверяет подлинность и правильность оформления всех документов, которые имеют отношение к совершаемому нотариальному действию. То есть работа нотариуса — это работа с документами.

Сегодня значительная часть документов оформляется в электронном виде. Количество электронных документов постоянно растет, а доля бумажных сокращается. Эффективная работа с электронными документами сегодня уже просто невозможна без использования программ электронного документооборота. Поэтому нотариальная палата приняла решение внедрить в работу электронный архив «Этлас».

Базовая версия программы может работать со всеми типами документов, необходимых в деятельности нотариуса; позволяет хранить как электронные документы, так и сканы бумажных оригиналов; поддерживает работу с электронной цифровой подписью; позволяет обращаться к архиву удалённо через интернет; обеспечивает конфиденциальность и сохранность информации.

Существенно, что функциональные возможности стандартной версии архива при необходимости можно расширить с помощью подключаемых модулей. Например, наладить работу со складом бумажных документов.

После установки системы на компьютеры пользователей специалисты «Этлас» провели первоначальную настройку архива, а также по просьбе заказчика настроили формирование отчётов по входящим и исходящим документам. Сотрудников нотариальной палаты проинструктировали по работе с программой, продемонстрировали её возможности. Представители нотариальной палаты отметили, что интерфейс программы интуитивно понятен и трудностей с внедрением и ознакомлением не возникло.