Государственный архив Краснодарского края расширяет парк оборудование «Элар»

В крупнейший региональный архив поставлен очередной планетарный сканер «Элар» - «Эларскан С2-800КС». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Государственный архив Краснодарского края - крупнейшее архивное учреждение региона, в фондах которого хранятся уникальные документы о столетиях истории городов, станиц и судьбах кубанцев. Ежегодно фонды государственного архива пополняются и современными документами. Сегодня на хранении находится более 920 тыс. единиц хранения документов на разных видах носителей, при этом общая протяженность архивных полок составляет более 21 км. Создание электронных копий ценных и востребованных документов является одной из важных задач в работе учреждения.

Новый «Эларскан С2-800КС» уже не первый профессиональный сканер, который послужит для развития направления оцифровки в архиве. Так, в 2022 г. в архив были поставлены комплексы высококачественного сканирования «Эларскан А0» и «Эларскан С2-800КС». Оснащение цифровой площадки архива новейшими моделями профессионального отечественного оборудования позволит специалистам переводить в электронный вид документы любого размера, вплоть до формата А0+ и весом до 50 кг. Новый «Эларскан С2-800КС» за счет фотосенсора высокого разрешения позволит оцифровать в высоком качестве дела, книга, журналы, газеты, чертежи и другие документы с плоским разворотом. Сканер одинаково бережно в бесконтактном режиме создаст электронные копии эталонного качества как для современных, так и исторических материалов, бумаг с замятиями, повреждениями и слабочитаемым текстом, формата до А2+.

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Сканеры «Эларскан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.