Разделы

Техника
|

Государственный архив Краснодарского края расширяет парк оборудование «Элар»

В крупнейший региональный архив поставлен очередной планетарный сканер «Элар» - «Эларскан С2-800КС». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Государственный архив Краснодарского края - крупнейшее архивное учреждение региона, в фондах которого хранятся уникальные документы о столетиях истории городов, станиц и судьбах кубанцев. Ежегодно фонды государственного архива пополняются и современными документами. Сегодня на хранении находится более 920 тыс. единиц хранения документов на разных видах носителей, при этом общая протяженность архивных полок составляет более 21 км. Создание электронных копий ценных и востребованных документов является одной из важных задач в работе учреждения.

Новый «Эларскан С2-800КС» уже не первый профессиональный сканер, который послужит для развития направления оцифровки в архиве. Так, в 2022 г. в архив были поставлены комплексы высококачественного сканирования «Эларскан А0» и «Эларскан С2-800КС». Оснащение цифровой площадки архива новейшими моделями профессионального отечественного оборудования позволит специалистам переводить в электронный вид документы любого размера, вплоть до формата А0+ и весом до 50 кг. Новый «Эларскан С2-800КС» за счет фотосенсора высокого разрешения позволит оцифровать в высоком качестве дела, книга, журналы, газеты, чертежи и другие документы с плоским разворотом. Сканер одинаково бережно в бесконтактном режиме создаст электронные копии эталонного качества как для современных, так и исторических материалов, бумаг с замятиями, повреждениями и слабочитаемым текстом, формата до А2+.

Пан или пропал: как коммуникации с сотрудниками спасают бизнес в условиях нехватки кадров
Цифровизация

Сканеры «Эларскан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Маленькому министерству придется искать 120 миллионов за ИТ-работы «дочки» «Ростеха». Из бюджета оно их не получило

Герман Греф: Сбербанку позарез не хватает опытных ИТ-шников. Миддлы и сеньоры уехали из России и не хотят возвращаться

В облаке «Мегафона» начали работать российские Linux «Альт», Astra Linux и «Ред ОС»

Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ

Японцы вложились в компанию, созданную экс-главой «Мегафона»

Создан инструмент для взлома Windows с помощью простого текстового файла

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще