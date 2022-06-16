Старинные карты Сибири оцифруют на «Эларскан»

В Государственном архиве Новосибирской области ведутся работы по оцифровке на двух новых планетарных сканерах – «Эларскан» А1-600КС и «Эларскан» А2-600Р. На отечественном профессиональном оборудовании будут оцифрованы наиболее ценные и значимые документы Архивного фонда Новосибирской области, в том числе, крупноформатные картографические материалы. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

На 2022 г. перед Государственным архивом Новосибирской области стоит задача в оцифровке 1,5 млг скан-образов по документам Архивного фонда Новосибирской области, находящихся на хранении в ГКУ НСО ГАНО. Часть из них будет оцифрована на новых отечественных сканерах.

«На новом комплексе планетарного сканирования “Эларcкан” А1-600КС, который предназначен для бесконтактной оцифровки книг, журналов, каталогов, газет, чертежей, картин и других документов формата до А1+, электронные копии создадут для документов фонда Р-270 “Коллекция картографических документов, 1838 - 1970 гг.”, – сказал начальник отдела автоматизированных архивных технологий Государственного архива Новосибирской области. – В него входят, в том числе, географические карты Европейской и Азиатской России (1884-1921 гг.), Восточной и Западной Сибири (1902-1920 гг.), планы Новосибирска (1919-1935 гг.), Омска с окрестностями (1917 г.),

горнопромышленные карты Азиатской России (1903 г.), карта золотых приисков Томского горного округа (конец ХIХ в. - начало ХХ в.), земельные и переселенческие карты западных областей Азиатской России (около 1911 г.), Алтайского округа ведомства Его Императорского Величества с указанием волостей и лесных дач (1911 г.), карты-схемы боевых действий партизанских отрядов (не ранее 1920 г.) и др.».

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Сканер «Эларскан» А2-600Р, в свою очередь, послужит для бережной и высококачественной оцифровки документов фонда Р-2189 «Коллекция книг записей актов гражданского состояния по Новосибирской области, 1920-1925 гг.», - они содержат записи о рождении, браке, расторжении брака и смерти.

«Сканирование документов и перевод их в цифровой вид – одна из важнейших задач архива, это позволит предоставить удаленный доступ к документам исследователям из разных городов и стран посредством интернет-портала “Мультимедийный архив Новосибирской области”», – отметил Виталий Буренков.